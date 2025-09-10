La Tunisie dénonce une "agression préméditée" contre un bateau de la flottille pour Gaza

Articles recommandés -

La Tunisie a dénoncé mercredi une « agression préméditée » après l’attaque ayant visé la veille un bateau de la « Global Sumud Flotilla » au large de Sidi Bou Saïd, près de Tunis. Le ministère tunisien de l’Intérieur a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « faire toute la lumière » sur cet incident et identifier « les planificateurs, les complices et les exécutants » de cette action, qui a suscité une vive émotion à l’échelle nationale et internationale.

Selon les organisateurs de la flottille, deux bateaux ont été ciblés par des « attaques de drones » consécutives lundi soir puis mardi soir. Lundi, la Garde nationale tunisienne avait initialement démenti tout incident, affirmant n’avoir détecté « aucun » appareil dans la zone.

Ghassen Henchiri, l’un des organisateurs tunisiens, a assuré à l’AFP que cette attaque « était clairement préméditée », estimant que « personne dans le monde à part Israël n’a intérêt à nuire à la flottille ».