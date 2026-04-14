La Tunisie élargit l’accès au pèlerinage de Lag BaOmer cette année

La Tunisie s’apprête à rouvrir plus largement les portes du pèlerinage juif de Lag BaOmer sur l’île de Djerba, après deux années marquées par des restrictions liées à des préoccupations sécuritaires. Les organisateurs annoncent une édition 2026 « ouverte à tous, Tunisiens et étrangers », signe d’un retour progressif à la normale.

Organisé autour de la synagogue de la Ghriba, considérée comme la plus ancienne d’Afrique, cet événement constitue l’un des rendez-vous majeurs du judaïsme en Afrique du Nord. Chaque année, il attire traditionnellement des milliers de pèlerins venus d’Europe, d’Israël et d’autres régions, ainsi que de nombreux visiteurs locaux, contribuant à l’activité touristique de l’île.

Toutefois, la fréquentation avait fortement diminué depuis l’attentat de 2023, au cours duquel deux fidèles et trois membres des forces de sécurité avaient été tués. À la suite de cette attaque, les autorités tunisiennes avaient renforcé les mesures de sécurité et limité l’ampleur des festivités, entraînant une baisse notable de la participation.

Cette année, les autorités et les organisateurs entendent relancer l’événement tout en maintenant un cadre sécurisé. Le pèlerinage se tiendra du 30 avril au 6 mai, mais certaines restrictions demeurent : les célébrations seront principalement organisées à l’intérieur de la synagogue, alors que les éditions précédentes comprenaient notamment des processions extérieures.

Pour Perez Trabelsi, président du comité d’organisation, cette ouverture progressive reflète la volonté de tourner la page des années précédentes tout en garantissant la sécurité des participants.