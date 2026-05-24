La Turquie renforce son influence en Afrique

La Turquie de Recep Tayyip Erdogan poursuit son offensive diplomatique et stratégique en Afrique. Longtemps moins présente que les anciennes puissances coloniales européennes, Ankara a progressivement construit, depuis le début des années 2000, une relation dense avec de nombreux pays africains.

Cette stratégie repose d’abord sur l’économie. Les échanges commerciaux entre la Turquie et l’Afrique ont fortement progressé, portés par les entreprises turques du bâtiment, de l’énergie, des infrastructures, du transport ou encore de la distribution. Turkish Airlines a également joué un rôle central dans ce rapprochement, en multipliant les liaisons vers les capitales africaines et en faisant d’Istanbul un hub entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.

Mais l’influence turque ne se limite pas au commerce. Ankara a aussi développé une diplomatie culturelle et religieuse très active. L’agence turque de coopération TIKA finance des projets de développement, tandis que la fondation Maarif et les instituts Yunus Emre participent à la diffusion de la langue et de la culture turques. Sur le plan religieux, la Turquie cherche également à se présenter comme un modèle musulman alternatif, capable de dialoguer avec les sociétés africaines tout en défendant ses propres intérêts.

Depuis plusieurs années, le volet militaire et sécuritaire prend une place croissante. La Turquie vend des drones, des équipements militaires et propose des formations aux armées africaines. Cette présence est particulièrement visible en Afrique de l’Ouest et au Sahel, où plusieurs États cherchent à diversifier leurs partenariats sécuritaires après la remise en cause de la présence française.

Pour Ankara, cette stratégie répond à plusieurs objectifs. Elle permet de renforcer son statut de puissance internationale, de gagner des marchés, d’obtenir des soutiens diplomatiques dans les organisations internationales et de rivaliser avec d’autres acteurs présents sur le continent, comme la France, la Russie, la Chine ou les pays du Golfe.

L’Afrique apparaît ainsi comme un terrain privilégié pour cette ambition. Ankara y avance avec une approche pragmatique, combinant soft power, contrats économiques et coopération sécuritaire. Une stratégie qui lui permet de gagner en visibilité, mais qui suscite aussi des interrogations sur ses véritables objectifs géopolitiques à long terme.