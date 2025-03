Le Maroc ajoute trois monuments juifs à son patrimoine national

Le ministère marocain de la Culture a officiellement inscrit trois monuments juifs de la ville d'Asilah sur la liste du patrimoine national du pays, selon une annonce datée du 20 février.

Ces monuments comprennent la synagogue Kahal, le cimetière juif historique d'Asilah, ainsi qu'un mikvé (bain rituel) et un four attachés à la synagogue.

La synagogue Kahal, construite en 1824, était restée pendant des années dans un état de délabrement et d'abandon. Elle a été reconstruite et rouverte en 2022, en même temps que le mikvé et le hammam qui lui sont associés. L'ajout de ces sites à la liste du patrimoine fait suite à une demande soumise par la communauté juive marocaine en janvier 2024, qui souhaitait voir ces lieux reconnus officiellement comme sites historiques. Cette décision place désormais ces monuments sous la protection de la législation locale concernant la conservation historique des monuments, sites, inscriptions, objets d'art et antiquités.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts du Maroc pour préserver son héritage multiculturel et témoigne de l'importance historique de la présence juive dans le pays.