Le Maroc teste avec succès des roquettes israéliennes en plein conflit

Le Maroc a mené avec succès des essais de roquettes guidées "Extra" d'Elbit Systems et de l'industrie aéronautique israélienne dans le sud-est du pays, selon le site marocain MWN. Ces roquettes de calibre 306 mm possèdent une portée de 150 kilomètres et une ogive de 120 kilogrammes.

Cet essai intervient deux ans après que le Maroc soit devenu client des systèmes PULS d'Elbit, dans le cadre d'un contrat estimé à 150 millions de dollars, avec des livraisons s'étalant jusqu'en 2026. Le système PULS offre une solution complète capable de lancer roquettes non guidées, munitions précises et missiles à différentes portées, avec une portée maximale de 300 kilomètres.

Selon l'Institut de recherche pour la paix de Stockholm (SIPRI), Israël représentait la troisième source d'importations militaires du Maroc entre 2019 et 2023, avec 11% des achats totaux, bien que les relations diplomatiques n'aient été normalisées qu'en 2020 avec les Accords d'Abraham.

Les ambitions marocaines ne s'arrêtent pas là. Le royaume examine l'acquisition de 200 à 300 unités de munitions rôdeuses Harop et Harpy de l'industrie aéronautique israélienne, d'une portée de 500 à 1000 kilomètres, pour environ 120 millions de dollars.

Le Maroc opère déjà divers drones israéliens, notamment le "Spy X" de BlueBird et le Skystriker d'Elbit. Le PDG de BlueBird, Ronen Nadir, révélait l'an dernier que sa société avait établi une ligne de production au Maroc, reflétant l'aspiration du royaume à développer son autonomie défensive.

Cette expansion israélienne se fait au détriment de la France, qui tente de limiter la présence des entreprises israéliennes sur son territoire. En juillet dernier, le Maroc a choisi les satellites Ofek 13 de l'industrie aéronautique israélienne plutôt que ses fournisseurs français traditionnels, Airbus et Thales. En février, Rabat a également acquis 36 systèmes d'artillerie Atmos, capables de tirer tous les projectiles NATO de 155 mm avec une portée effective de plus de 40 kilomètres.

S'ajoutent à ces acquisitions les systèmes de défense aérienne Barak 8 et Spyder de Rafael, consolidant un partenariat militaire stratégique qui transforme le paysage géopolitique régional, même en période de conflit à Gaza.