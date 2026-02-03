Le président du Somaliland annonce une visite prochaine en Israël

Le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a déclaré à l’agence Reuters qu’il se rendrait prochainement en Israël, affirmant que son pays espérait conclure rapidement des accords de coopération avec l’État hébreu. « Le ciel est la limite », a-t-il résumé, décrivant une nouvelle phase de relations bilatérales après la reconnaissance historique du Somaliland par Israël le mois dernier.

Israël est devenu le premier pays au monde à reconnaître officiellement cette région du nord-est de la Somalie, qui revendique son indépendance depuis plusieurs décennies. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait alors annoncé une volonté de coopération immédiate dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de la technologie et de l’économie.

Dans son entretien avec Reuters, le président Abdullahi a précisé qu’aucun accord économique formel n’avait encore été signé, mais qu’un « accord de partenariat » était attendu dans un avenir proche. Il a souligné que le Somaliland, riche en ressources naturelles, pourrait proposer des droits sur des minerais stratégiques, ainsi que des opportunités dans les secteurs du pétrole, du gaz, des ressources maritimes, de l’agriculture et de l’énergie. En contrepartie, Hargeisa souhaite bénéficier de l’accès aux technologies israéliennes de pointe.

Le président a également indiqué espérer, à terme, une coopération militaire avec Israël, tout en précisant que la question de l’établissement de bases militaires israéliennes n’avait jamais été évoquée. Il a confirmé avoir reçu une invitation officielle de Benjamin Netanyahou pour une visite en Israël, sans qu’une date ne soit encore fixée.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar s’est rendu au Somaliland il y a environ un mois, un déplacement qui a marqué le lancement concret de cette nouvelle relation diplomatique.

Optimiste, le président Abdullahi estime que d’autres États suivront l’exemple israélien, y compris les États-Unis et les Émirats arabes unis, même s’il reconnaît que les processus de reconnaissance internationale peuvent prendre du temps.