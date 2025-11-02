Le président nigérian prêt à rencontrer Trump pour discuter des meurtres de chrétiens

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu s’est dit prêt à rencontrer Donald Trump « dans les prochains jours » après les menaces proférées par le président américain, qui a évoqué une possible action militaire au Nigeria pour mettre fin, selon lui, aux « meurtres de chrétiens » par des « terroristes islamistes ».

Samedi, sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a accusé Abuja de tolérer des massacres religieux, ajoutant que les États-Unis pourraient « cesser toute aide » au Nigeria et « anéantir les terroristes islamistes » responsables de ces atrocités. Ces déclarations interviennent après des mois de lobbying d’élus conservateurs américains et d’associations évangéliques, qui dénoncent un prétendu « génocide des chrétiens » dans le pays.

Le conseiller en communication du président Tinubu, Daniel Bwala, a confirmé sur X que le chef d’État nigérian était disposé à dialoguer avec Trump, « soit à la State House, soit à la Maison-Blanche », pour aborder la situation sécuritaire et religieuse. Il a également salué l’aide militaire américaine fournie sous l’administration Trump, qui aurait contribué à des « résultats considérables » contre le terrorisme.

Abuja a toutefois rejeté les accusations de persécutions ciblées. Tinubu a affirmé que le Nigeria n’est pas un pays intolérant religieusement, soulignant que les violences frappent indistinctement chrétiens, musulmans et non-croyants, dans un contexte marqué par l’insurrection jihadiste de Boko Haram, qui a fait plus de 40 000 morts depuis 2009.