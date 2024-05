Le président sud-africain scande en meeting le slogan "From the River to the Sea" appelant à l’éradication d’Israël

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a scandé avec la foule lors d'un meeting de campagne à Soweto, le slogan appelant à l’éradication d’Israël, "From the River to the Sea, Palestine will be free" (De la rivière à la mer, la Palestine sera libre). Cette séquence n’était apparemment pas prévue au programme du meeting, contrairement à un appel à la libération des otages israéliens détenus par le Hamas depuis près de neuf mois, qui lui, a été délibérément omis, selon la communauté juive locale.

"L'appel à faire disparaître tous les Juifs du Jourdain à la mer Méditerranée équivaut à faire disparaître tous les Juifs d'Israël. Ce slogan appelant à la destruction de l'État juif trouve son origine dans la charte du Hamas, dont l'objectif est de voir Israël 'Judenfrei', vide de Juifs (terminologie employée par les nazis)", a réagi par le biais d’un communiqué le Conseil des députés juifs d'Afrique du Sud.

Ce dernier s’est dit révolté par "l'appel à l'extermination des Juifs de leur patrie" et par "l'élimination du seul État juif". "Le fait que ce slogan soit scandé par un chef d'État d'un gouvernement qui tente constamment d'exprimer son engagement en faveur d'une 'solution à deux États' est d'une hypocrisie sans borne", poursuit le Conseil. "Comment un président en exercice peut-il rejeter la politique de relations internationales de son propre gouvernement et de son propre parti ? ".

"Cela confirme notre sentiment que le président Ramaphosa et son gouvernement ne cherchent pas une solution pacifique à ce conflit tragique, mais plutôt à dresser les Sud-Africains contre la communauté juive", ajoute le communiqué.