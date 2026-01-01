Le Somaliland dément tout projet de bases militaires israéliennes sur son territoire

Le gouvernement du Somaliland a formellement rejeté, jeudi, les accusations du président somalien faisant état de projets d’implantation de bases militaires israéliennes ou de réinstallation de Palestiniens sur son territoire. Des affirmations qualifiées par les autorités de Hargeisa de « fausses, infondées et dénuées de toute crédibilité ».

Dans un communiqué officiel, l’exécutif du Somaliland a tenu à préciser que « la relation avec l’État d’Israël est strictement diplomatique » et qu’elle s’inscrit « dans le plein respect du droit international et des intérêts souverains des deux parties ». Aucune coopération militaire ni aucun accord secret ne seraient à l’ordre du jour.

Les autorités somalilandaises accusent le président de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud, de chercher à « induire en erreur la communauté internationale » et à « saper les avancées diplomatiques du Somaliland », qui cherche depuis des années à obtenir une reconnaissance internationale de son indépendance proclamée en 1991.

La polémique a éclaté après une interview accordée la veille par le chef de l’État somalien à la chaîne Al-Jazeera. Celui-ci y affirmait que des discussions auraient porté sur trois axes : la réinstallation de Palestiniens au Somaliland, l’établissement d’une base militaire israélienne sur les rives du golfe d’Aden et l’adhésion du Somaliland aux accords d’Abraham. Des allégations fermement démenties par Hargeisa.

Selon le communiqué, le Somaliland réaffirme son attachement à la stabilité régionale et à une coopération internationale « pacifique et responsable ». Le gouvernement souligne également que ces accusations s’inscrivent dans un contexte de tensions persistantes avec Mogadiscio, qui refuse toute reconnaissance de l’entité somalilandaise.