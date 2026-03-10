Le Somaliland redoute de devenir une cible des Houthis après la reconnaissance israélienne

Les autorités du Somaliland craignent que leur territoire ne devienne une cible des terroristes houthis du Yémen, dans le contexte de la guerre régionale et après la reconnaissance officielle par Israël de ce territoire séparatiste, selon des informations rapportées par la chaîne publique israélienne Kan. Des responsables locaux redoutent notamment que la Somalie tente d’encourager les Houthis à mener des attaques contre des cibles au Somaliland dans le cadre de la confrontation avec l’Iran.

Un responsable du Somaliland a indiqué à Kan que son pays était conscient de cette menace et qu’il s’y préparait, tout en reconnaissant que ses capacités de défense restent limitées, notamment en raison d’un manque de systèmes de défense aérienne capables d’intercepter d’éventuelles attaques.

Les Houthis avaient déjà menacé par le passé de viser toute présence israélienne au Somaliland. La semaine dernière, des informations indiquaient qu’ils envisageaient de frapper des cibles israéliennes plus proches géographiquement du Yémen, ce qui pourrait inclure cette région de la Corne de l’Afrique.

Selon un journaliste basé à Sanaa, la capitale yéménite contrôlée par les terroristes houthis, l’entrée du mouvement dans le conflit ne serait qu’une question de temps. Il affirme toutefois que la population yéménite est épuisée par des années de guerre. D’après lui, les Houthis observent attentivement l’évolution de la situation et analysent les erreurs commises sur les différents fronts afin d’éviter de répéter les échecs rencontrés lors des précédents cycles de combats.