Le Soudan du Sud dément à nouveau tout accord pour accueillir des Gazaouis ou des expulsés des États-Unis

Le Soudan du Sud a une nouvelle fois démenti les informations selon lesquelles il accepterait d’accueillir des Palestiniens de Gaza ou des personnes expulsées par les États-Unis.

Cette mise au point intervient alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a récemment évoqué la possibilité pour des Gazaouis d’émigrer volontairement, affirmant être en discussions avec plusieurs pays susceptibles de les accueillir. Parmi eux figurait le Soudan du Sud, qui avait reçu en août la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharren Haskel, lors d’une visite qualifiée d’« engagement le plus haut niveau » jamais effectué par un responsable israélien dans le pays.

Mais Philip Jada Natana, directeur général des relations bilatérales, a assuré devant la presse qu’aucune discussion n’avait jamais eu lieu sur une éventuelle réinstallation de Palestiniens au Soudan du Sud. « Ce sujet n’a jamais été abordé, à aucun moment », a-t-il insisté. De son côté, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Apuk Ayuel Mayen, a également démenti l’existence d’un accord entre Washington et Juba pour l’accueil d’expulsés venant de pays tiers. Elle a précisé que, malgré l’arrivée en juillet de huit hommes expulsés par les États-Unis, il ne s’agissait pas d’un programme structuré ni d’un engagement à long terme. Ce pays, parmi les plus pauvres du monde et déjà confronté à une recrudescence de violences internes, entend ainsi écarter toute rumeur sur un rôle dans la réinstallation de populations étrangères dans ce contexte hautement sensible.