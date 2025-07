Maroc : des dizaines de milliers de manifestants dénoncent la situation "insoutenable" à Gaza

Articles recommandés -

Des dizaines de milliers de Marocains ont manifesté, dimanche, à Rabat pour protester contre la situation humanitaire « insoutenable » à Gaza et la normalisation des relations avec Israël, selon l’AFP. Défilant sur une avenue centrale, les manifestants, munis de drapeaux palestiniens, ont scandé « Levez le blocus » et « Non à la normalisation », à l’appel d’une coalition incluant le mouvement islamiste Al Adl Wal Ihssane et des partis de gauche.

« Les Palestiniens sont affamés et tués sous les yeux du monde », a dénoncé Jamal Behar, un manifestant. Hibattallah Rifqat, une jeune participante, a accusé Israël de « nettoyage ethnique », voyant sa présence comme un moyen d’amplifier la voix palestinienne.

Depuis 2020, le Maroc, qui a normalisé ses relations avec Israël, fait face à des manifestations récurrentes réclamant l’abrogation de cet accord. Bien que Rabat ait appelé à un « arrêt immédiat » de la guerre à Gaza, il n’a pas remis en cause la normalisation. « Dénoncer ce drame est la moindre des choses », a déclaré Hasna Ouazzani, une manifestante opposée à toute normalisation avec Israël.