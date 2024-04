Maroc : des milliers de personnes protestent contre les "massacres" à Gaza et la normalisation des liens avec Israël

Des milliers de personnes ont manifesté à Casablanca, contre les "massacres" dans la bande de Gaza et contre la normalisation des relations du pays avec Israël.

La manifestation qui s'est déroulée tard dans la nuit et tôt ce samedi matin - le dernier grand rassemblement de ce type au Maroc - a été organisée par le groupe islamiste Al Adl Wal Ihssane. Ce groupe a également organisé des rassemblements similaires dans la capitale Rabat et dans le port de Tanger.

Ces manifestations marquent le dernier vendredi du mois de jeûne sacré du ramadan et la journée de Qods (Jérusalem), au cours de laquelle des rassemblements annuels de soutien aux Palestiniens, soutenus par l'Iran, sont organisés dans toute la région.

Les manifestants ont scandé "La normalisation est un canular" et "À bas l'occupation" à Casablanca, alors que la guerre entre Israël et le groupe terroriste palestinien Hamas est sur le point d'entrer dans son septième mois. Le Maroc a établi des liens diplomatiques avec Israël à la fin de l'année 2020 dans le cadre des accords d'Abraham négociés par les États-Unis, à l'instar des Émirats arabes unis et du Bahreïn.