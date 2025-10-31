Massacre d’El-Fasher au Soudan : l’ONU dénonce des exécutions massives

De nouvelles preuves du massacre d’El-Fasher, au Darfour (Soudan), continuent de voir le jour. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a rapporté vendredi des informations faisant état de centaines d’exécutions sommaires de civils et de combattants désarmés, qualifiant ces actes de crimes de guerre.

Selon l’ONU, ces tueries auraient été perpétrées par les Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire accusée de vengeances à caractère ethnique après avoir pris le contrôle d’El-Fasher, dernier bastion de l’armée soudanaise dans la région du Darfour.

Des militants avaient déjà mis en garde contre ce risque de massacres avant la chute de la ville.

L’agence Reuters a pu authentifier trois vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrant des hommes en uniforme des RSF tirant sur des prisonniers non armés, ainsi qu’une douzaine d’autres séquences présentant des amas de corps sans vie après des exécutions présumées.

Un rescapé, Al-Kheir Ismaïl, a raconté à un journaliste local qu’il n’a dû sa survie qu’à la reconnaissance d’un ancien camarade d’école parmi les tireurs :

« Il leur a dit : ‘Ne le tuez pas’. Même après qu’ils ont abattu tous les autres – mes amis, tout le monde. »

Ce nouveau témoignage s’ajoute à une série de rapports alarmants sur les atrocités commises par les RSF au Darfour, où la guerre civile entre forces loyalistes et paramilitaires continue de provoquer des milliers de morts et de déplacés.