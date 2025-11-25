En Namibie, Adolf Hitler Uunona, élu local du parti au pouvoir Swapo, devrait sans surprise remporter un second mandat dans la circonscription d’Ompundja. Ce responsable politique de 59 ans avait déjà obtenu un score écrasant de 85 % lors des élections régionales de 2020, un niveau de soutien qui laisse peu de doute quant à sa réélection.

L’homme, qui siège au conseil régional, porte un nom lourd d’histoire. Dans un entretien accordé il y a quelques années au journal allemand Bild, il expliquait que son père l’avait nommé Adolf Hitler sans en mesurer la portée. "Il ne comprenait probablement pas ce que représentait Adolf Hitler", confiait-il, affirmant que ce prénom lui semblait totalement banal durant son enfance.

Ancienne colonie allemande entre 1884 et 1915, la Namibie compte encore aujourd’hui de nombreux noms d’origine germanique, ce qui replace en contexte cette appellation inhabituelle. Uunona assure toutefois n’avoir aucun lien avec l’idéologie du dictateur nazi : "En grandissant, j’ai réalisé que cet homme voulait dominer le monde entier. Je n’ai rien à voir avec tout cela."

Depuis plusieurs années, l’élu poursuit un travail politique local apprécié de ses administrés, qui semblent privilégier son action plutôt que la connotation dérangeante de son nom. Sa probable réélection confirme ainsi que, dans sa région, la confiance accordée au responsable l’emporte de loin sur l’ombre historique que son prénom pourrait évoquer