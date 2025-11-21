Nigeria: 315 élèves et enseignants enlevés dans une école catholique, selon un nouveau bilan

Le Nigeria a de nouveau été frappé par un enlèvement de masse : 315 élèves, enseignants et membres du personnel ont été kidnappés dans une école catholique du centre du pays, rapporte la chaîne Arise News. L’assaut, mené dans la nuit de jeudi à vendredi contre l’école St. Mary d’Agwara, dans l’État du Niger, survient quelques jours seulement après le rapt de 25 lycéennes dans l’internat de Maga, dans le nord-ouest.

Selon le diocèse de Kontagora, les assaillants ont envahi l’établissement entre 1 h et 3 h du matin, emportant élèves, étudiants et enseignants, tandis qu’un agent de sécurité a été abattu. Les autorités locales, qui confirment l’attaque, affirment que le nombre exact des victimes reste incertain.

Face à la montée de l’insécurité, le gouvernement de l’État avait ordonné la fermeture temporaire de tous les internats, mais St. Mary’s aurait repris ses activités sans autorisation, exposant selon lui ses pensionnaires à un « risque évitable ».

La police a déployé des unités tactiques et des soldats qui ratissent les forêts environnantes pour retrouver les captifs. L’identité des ravisseurs demeure floue : bandits criminels ou groupes jihadistes actifs dans la région.

Ce rapt intervient dans un climat national explosif : une église a été attaquée mardi à Eruku, faisant deux morts et de nombreux fidèles enlevés, et Washington hausse le ton. Le président américain Donald Trump menace d’une intervention militaire, accusant Abuja de laisser massacrer les chrétiens, ce que le gouvernement nigérian dément fermement.

Le Nigeria, partagé entre un nord majoritairement musulman et un sud chrétien, est confronté depuis des années à la violence des gangs armés et à une insurrection jihadiste qui a déjà fait plus de 40 000 morts.