Nigeria : nouvelles frappes américaines contre des cibles jihadistes

Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes aériennes contre des cibles jihadistes au Nigeria, a annoncé samedi le gouvernement nigérian, confirmant la poursuite de l’offensive lancée par Washington le jour de Noël. Ces opérations visent des groupes affiliés à l’État islamique, actifs dans le nord-ouest du pays, une région régulièrement frappée par des violences meurtrières.

Selon les autorités nigérianes, les bombardements récents ont détruit plusieurs bâtiments utilisés par les jihadistes, sans qu’un bilan précis n’ait été communiqué dans l’immédiat.

Cette nouvelle phase de l’intervention américaine s’inscrit dans une stratégie plus offensive décidée par le président Donald Trump, qui a revendiqué publiquement ces opérations. « J’avais prévenu ces terroristes que s’ils n’arrêtaient pas le massacre de chrétiens, ils allaient le payer cher », a-t-il déclaré, assumant une ligne dure face aux groupes jihadistes opérant en Afrique de l’Ouest.

Jeudi, jour de Noël, l’armée américaine avait déjà ciblé des positions attribuées à des combattants liés à l’État islamique, marquant une intensification notable de l’engagement militaire américain dans la région. Washington accuse ces groupes d’être responsables d’attaques répétées contre des civils, en particulier des communautés chrétiennes, dans un contexte sécuritaire déjà fragile.

Le Nigeria est confronté depuis plus d’une décennie à des insurrections jihadistes, notamment celles de Boko Haram et de factions se réclamant de l’État islamique, qui ont fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Les autorités nigérianes coopèrent régulièrement avec des partenaires internationaux pour tenter d’endiguer cette menace.