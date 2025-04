Nigéria : un touriste israélien secouru après avoir été enlevé

Un touriste israélien, enlevé le 3 avril dernier dans l'État de Taraba au nord-est du Nigéria, a été secouru avec succès par les forces de sécurité nigérianes. L'annonce a été faite par l'armée aux médias locaux le week-end dernier, précisant que l'opération s'était déroulée sans violence.

Selon Oni Olobunda, porte-parole de l'armée nigériane, le sauvetage a été rendu possible grâce à des renseignements précis fournis par des chefs de village et des responsables de jeunesse des communautés environnantes, notamment dans les zones de Kofai Ahmadu, Apako et Chanchangi. "Cet effort coordonné a permis de retrouver la victime, qui avait été abandonnée par ses ravisseurs," a déclaré Olobunda, soulignant qu'aucun coup de feu n'avait été tiré durant l'opération.

Cette libération a cependant ravivé des tensions entre les différentes forces de sécurité nigérianes. Un différend a éclaté après que le commandement de police de Taraba ait publié un communiqué revendiquant initialement le mérite du sauvetage. La police a notamment affirmé que l'Israélien avait été enlevé malgré la présence d'une escorte militaire - une déclaration fermement contestée par l'armée qui l'a qualifiée de "trompeuse".

"Contrairement aux affirmations de la police, l'Israélien était seul dans son véhicule, sans escorte militaire ni chauffeur au moment de son enlèvement," a précisé l'armée dans son communiqué aux médias.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé l'implication de ses services dans cette affaire : "L'ambassade d'Israël au Nigéria et le Département des Israéliens à l'étranger ont pris en charge le sauvetage d'un citoyen israélien dans le nord-est du pays."

Les autorités israéliennes n'ont pas fourni davantage de détails sur l'identité du ressortissant ni sur les circonstances précises de l'enlèvement, privilégiant probablement la discrétion pour assurer sa sécurité.