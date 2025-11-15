Plus de la moitié de la population soudanaise a besoin d'aide humanitaire (ONG)

Plus de la moitié de la population soudanaise dépend désormais de l’aide humanitaire pour survivre, a alerté Charlotte Slente, secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés (DRC), à son retour d’une mission à la frontière entre le Tchad et le Darfour. « Plus de 30 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire. Cela représente la moitié de la population du Soudan », a-t-elle déclaré à l’AFP. La population soudanaise était estimée à 50 millions d’habitants en 2024 selon la Banque mondiale.

Depuis avril 2023, le pays est ravagé par une guerre opposant l’armée aux Forces de soutien rapide (FSR), un conflit marqué par des massacres, des violences sexuelles et d’innombrables violations du droit humanitaire. Le 26 octobre, après 18 mois de siège, les paramilitaires ont pris la ville stratégique d’El-Facher, consolidant leur contrôle sur le Darfour, région où les exactions se multiplient.

Le Tchad accueille aujourd’hui près d’1,5 million de réfugiés soudanais ayant fui les combats. La plupart vivent dans des camps situés le long de la frontière, souvent dans des conditions extrêmement précaires.

Charlotte Slente a dénoncé l’inaction de la communauté internationale, « qui s’est contentée de publier des communiqués ». Selon elle, ces déclarations ont eu un impact « très limité » sur la situation humanitaire et n’ont « certainement pas mis fin à la violence ».

Après la chute d’El-Facher, les affrontements se sont intensifiés dans le Kordofan, à l’est du Darfour, où les signalements d’atrocités contre les civils se multiplient. Le conflit n’a attiré l’attention internationale que récemment, souligne-t-elle, « en raison des effusions de sang si massives qu’elles sont visibles depuis l’espace », grâce aux images satellites.

La guerre a déjà fait des dizaines de milliers de morts et provoqué des millions de déplacés, plongeant le Soudan dans la pire crise humanitaire mondiale selon l’ONU.