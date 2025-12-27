Reconnaissance du Somaliland : les shabab affirment qu'ils "combattront" l'utilisation du territoire par Israël

Le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, a affirmé samedi qu'il "combattrait" par la force toute tentative d’Israël d'"utiliser" le territoire du Somaliland, après la reconnaissance officielle par l’État hébreu de cette république autoproclamée.

Dans un communiqué, le porte-parole du mouvement, Ali Dheere, a déclaré que les Shabab "rejettent l’ambition des Israéliens de revendiquer ou d’utiliser des parties de nos territoires". "Nous ne l’accepterons pas et nous la combattrons", a-t-il ajouté, invoquant une justification religieuse. Cette prise de position marque une nouvelle escalade verbale après l’annonce, vendredi, de la reconnaissance du Somaliland par le gouvernement israélien.

Les Shabab, qui combattent le gouvernement somalien depuis 2006, considèrent le Somaliland comme une partie intégrante de la Somalie, bien que ce territoire se soit proclamé indépendant en 1991. La reconnaissance israélienne, une première sur la scène internationale, a ravivé de fortes tensions politiques et sécuritaires dans la région.

Ali Dheere a également dénoncé ce qu’il a qualifié d’"humiliation" de voir certains Somaliens se réjouir de cette reconnaissance, visant directement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Selon lui, Israël serait "le plus grand ennemi de la société islamique", une rhétorique classique des groupes jihadistes.

À Mogadiscio, le gouvernement somalien a condamné la décision israélienne, y voyant une atteinte directe à sa souveraineté. Plusieurs pays de la région, dont la Turquie et l’Égypte, ont également exprimé leur opposition, estimant que cette reconnaissance risque d’exacerber les tensions dans la Corne de l’Afrique, la mer Rouge et le golfe d’Aden.

Cette déclaration des Shabab souligne les risques sécuritaires liés aux répercussions géopolitiques de la reconnaissance du Somaliland, dans une région déjà marquée par l’instabilité et la violence jihadiste.