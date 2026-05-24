Russie-Mali : des accords majeurs attendus à l’automne 2026

La Russie et le Mali préparent une nouvelle étape dans leur rapprochement stratégique. Des entreprises des deux pays pourraient signer plusieurs accords de coopération à l’automne 2026, lors du troisième sommet Russie-Afrique prévu à Moscou.

L’annonce a été faite par le ministre russe de l’Énergie, Sergueï Tsivilev, également coprésident de la commission intergouvernementale russo-malienne chargée de la coopération commerciale, économique, scientifique et technique.

« Avec mon homologue, nous avons convenu de tout mettre en œuvre pour préparer ensemble une série d’accords, notamment entre entreprises, afin de les signer lors du sommet Russie-Afrique », a déclaré Sergueï Tsivilev à des journalistes.

Le président russe Vladimir Poutine a signé en mars 2026 un décret actant l’organisation de ce troisième sommet Russie-Afrique à Moscou. L’événement doit s’accompagner de plusieurs rencontres économiques et politiques destinées à renforcer les liens entre Moscou et ses partenaires africains.

Pour le Mali, dirigé par le colonel Assimi Goïta, cette dynamique s’inscrit dans une stratégie de diversification de ses alliances, après la rupture progressive avec plusieurs partenaires occidentaux traditionnels. Bamako s’est rapproché de Moscou ces dernières années, notamment dans les domaines sécuritaire, énergétique et économique.

Les accords attendus pourraient concerner plusieurs secteurs clés : énergie, infrastructures, exploitation minière, coopération technique et partenariats industriels. Ils pourraient également avoir une portée plus large pour les pays de l’Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Pour Moscou, ce rapprochement avec Bamako s’inscrit dans une politique africaine plus ambitieuse. La Russie cherche à renforcer sa présence sur le continent, notamment en Afrique de l’Ouest, où plusieurs États cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis des puissances occidentales.

À ce stade, le contenu exact des accords n’a pas encore été détaillé. Mais leur préparation confirme l’importance croissante du Mali dans la stratégie russe au Sahel, ainsi que la volonté de Bamako de faire de Moscou un partenaire de long terme.