Somalie : manifestations à Mogadiscio contre la reconnaissance israélienne du Somaliland

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans la capitale somalienne, Mogadiscio, pour dénoncer la décision d’Israël de reconnaître le Somaliland comme État indépendant. Rassemblés à Taleh Square, au centre-ville, les protestataires ont brandi des drapeaux somaliens et scandé des chants patriotiques, fustigeant ce qu’ils considèrent comme une atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Somalie.

La mobilisation intervient deux semaines après l’annonce officielle israélienne reconnaissant la « République du Somaliland » et deux jours après la visite du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, à Hargeisa. À cette occasion, il a indiqué qu’Israël ouvrirait prochainement une ambassade et nommerait un ambassadeur dans ce territoire.

Il s’agit de la troisième manifestation organisée à Mogadiscio depuis le 26 décembre, date de la reconnaissance israélienne. Le rassemblement a coïncidé avec une allocution télévisée du président somalien Abdirahman Mohamed Abdullahi, qui a rejeté fermement la décision d’Israël. « La République fédérale de Somalie est un pays souverain et uni. Son territoire ne peut être divisé par une lettre écrite par Israël ou signée par Benjamin Netanyahou », a-t-il déclaré.

Le chef de l’État a averti que ce différend pourrait fragiliser la stabilité politique, la reprise économique et le développement du pays s’il n’était pas traité avec prudence. Il a appelé les dirigeants du Somaliland à engager un dialogue avec le gouvernement fédéral, soulignant que les rares sécessions reconnues dans le monde ont généralement résulté d’accords politiques, citant l’exemple du Soudan du Sud.

Ancien protectorat britannique, le Somaliland a proclamé son indépendance en 1991 après l’effondrement du pouvoir central somalien. Bien qu’il dispose de ses propres institutions et d’une relative stabilité, il n’avait jusqu’ici jamais été reconnu par un État membre de l’ONU avant la décision israélienne, qui ravive désormais de fortes tensions régionales et diplomatiques.