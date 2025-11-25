Soudan du Sud : l’aide internationale au plus bas

Le Soudan du Sud traverse l’une des crises humanitaires les plus graves depuis son indépendance en 2011. Selon Oxfam, le pays n’a jamais reçu aussi peu d’aide internationale, alors même que près de la moitié de sa population est désormais en situation de famine. Dans un contexte d’instabilité chronique, d’extrême pauvreté et de violences persistantes, l’organisation humanitaire tire la sonnette d’alarme.

Indépendant du Soudan depuis quatorze ans, le pays a été ravagé par une guerre civile entre 2013 et 2018, un conflit meurtrier qui aurait fait plus de 400 000 victimes. Les tensions internes se sont ravivées cette année après l’inculpation pour « crimes contre l’humanité » du vice-président Riek Machar, arrêté en mars par des forces loyales au président Salva Kiir. Ces troubles ont poussé quelque 300 000 Sud-Soudanais à fuir le pays, s’ajoutant aux plus de deux millions de déplacés internes.

Le Soudan du Sud accueille également des centaines de milliers de réfugiés soudanais fuyant la guerre dans leur propre pays, aggravant la pression sur les maigres ressources disponibles. Les coupes budgétaires des donateurs traditionnels — notamment des États-Unis, principal bailleur — ont privé les populations vulnérables d’une aide vitale. En 2025, le pays a reçu le niveau de financement humanitaire le plus faible depuis sa création.

À un mois de la fin de l’année, le plan d’aide d’urgence de 1,6 milliard de dollars n’est financé qu’à 40 %. Faute de services essentiels, et sur fond de corruption endémique, près de six millions de personnes souffrent de famine, un chiffre qui pourrait atteindre 7,5 millions en avril prochain. Oxfam exhorte les donateurs à agir d’urgence pour éviter une catastrophe humanitaire majeure.