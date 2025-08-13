Soudan du Sud : le gouvernement dément tout projet d’accueil de Palestiniens dans le cadre d’un plan israélien

Articles recommandés -

Le gouvernement du Soudan du Sud a formellement rejeté mercredi les informations affirmant qu’il envisagerait, en coordination avec Israël, de réinstaller sur son territoire des Palestiniens originaires de Gaza.

Dans un communiqué diffusé par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Juba qualifie ces allégations de « sans fondement » et assure qu’elles « ne reflètent pas la position officielle ni la politique » du pays. Les autorités sud-soudanaises exhortent par ailleurs les médias à « vérifier leurs informations par les canaux officiels avant publication » afin d’éviter la diffusion de rumeurs.

https://x.com/i/web/status/1955604861933797432 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette mise au point intervient après la diffusion, par plusieurs médias internationaux, dont l’Associated Press, d’informations selon lesquelles Israël chercherait à convaincre certains pays africains, notamment le Soudan du Sud, d’accueillir temporairement ou durablement des Palestiniens de Gaza dans le cadre d’un projet de réinstallation.

Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud entretient des relations diplomatiques avec Israël, qui fut l’un des premiers États à reconnaître sa souveraineté. Toutefois, Juba insiste sur le fait qu’aucune négociation n’a été menée sur ce sujet sensible, qui touche directement à la crise humanitaire à Gaza et aux équilibres géopolitiques régionaux.