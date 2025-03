Soudan : l'armée s'empare du palais présidentiel à Khartoum, possible tournant dans la guerre civile

Selon des informations diffusées ce vendredi matin par la télévision soudanaise et l'agence Reuters, l'armée régulière soudanaise a pris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum. Cette avancée stratégique pourrait marquer un tournant décisif dans le conflit qui oppose les forces du général Abdel Fattah al-Burhan aux milices des Forces de soutien rapide (RSF).

Des sources militaires citées par plusieurs médias arabes ont rapporté que les FSR tentaient de briser l'encerclement de leurs forces dans le centre de Khartoum, avec des assauts répétés sur le front sud-est de la capitale ces trois derniers jours. Ces attaques auraient été repoussées par l'armée régulière, qui affirme avoir détruit environ 30 véhicules appartenant aux milices dans la zone du palais et éliminé une unité milicienne à l'intérieur même du complexe présidentiel.

Ces développements interviennent alors que le commandant du Corps blindé de l'armée d'al-Burhan, Nasser ad-Din Abdel Fattah, déclarait jeudi se trouver dans la "phase finale" de l'élimination des forces de la milice. L'intensification récente des combats fait suite à une série de reconquêtes territoriales par l'armée régulière dans plusieurs régions du pays.

Le conflit qui déchire le Soudan a éclaté il y a environ deux ans, suite à un différend entre le général Abdel Fattah al-Burhan, commandant en chef de l'armée et dirigeant de facto du pays, et le général Mohammed Hamdan Daglo (dit "Hemedti"), chef des Forces de soutien rapide. La tentative d'intégration de cette puissante milice au sein de l'armée régulière constitue la principale pomme de discorde entre les deux camps. Depuis le début des hostilités, des dizaines de milliers de civils et de combattants ont perdu la vie dans des affrontements et des massacres qui ont plongé le pays dans une crise humanitaire majeure.