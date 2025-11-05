Soudan : la CPI alerte sur de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité à El-Fasher

La Cour pénale internationale (CPI) a exprimé son inquiétude après la prise, le 26 octobre, de la ville d’El-Fasher par les Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire soudanais, mettant fin à 18 mois de siège. Selon des témoignages et des images satellites, la ville aurait été le théâtre d’exécutions, de pillages, de viols et d’attaques contre des humanitaires, des exactions parfois documentées par les combattants eux-mêmes.

Dans un communiqué, le bureau du procureur de la CPI a précisé que ces violences "pourraient constituer des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre". La Cour enquête depuis deux ans sur les crimes commis dans la région du Darfour depuis avril 2023, et les événements liés à la prise d’El-Fasher entrent pleinement dans le cadre de cette investigation. Le bureau du procureur a d’ailleurs lancé un appel aux témoins pour transmettre des preuves via un coffre-fort électronique sécurisé accessible en ligne.

Si cette mise en garde semble peu susceptible de freiner les paramilitaires, le général Mohamed Hamdan Hemedti, chef des FSR, a annoncé quelques jours après la prise de la ville la création d’une commission d’enquête. Certains y voient une tentative de se prémunir contre d’éventuelles poursuites de la CPI, qui n’intervient que si les autorités locales ne jugent pas elles-mêmes les responsables.

Depuis plus de vingt ans, la CPI suit de près la situation au Darfour, mais n’a jusqu’à présent condamné qu’un seul chef de milice janjawid. Le bureau du procureur travaille actuellement à de nouveaux mandats d’arrêt contre les responsables présumés de crimes graves dans la région.