"Toute tentative de détruire Israël nous entraînera dans la guerre", affirme le chef de l'armée ougandaise

Le chef des forces armées ougandaises, Muhoozi Kainerugaba, a exprimé un soutien appuyé à Israël dans le contexte de la guerre en cours avec l’Iran, allant jusqu’à évoquer une possible implication militaire de son pays. Dans une série de publications sur les réseaux sociaux, il a appelé à la fin rapide du conflit au Moyen-Orient, tout en avertissant que toute tentative de détruire Israël pourrait entraîner une intervention de l’Ouganda "du côté d’Israël".

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Le général a également affirmé que les forces armées ougandaises, l’Uganda People's Defence Force, étaient prêtes à participer au conflit si celui-ci se prolongeait. Dans un message ultérieurement supprimé, il a même assuré que ses troupes pourraient contribuer directement aux opérations. Plus tard dans la journée, il a déclaré avoir proposé leur aide à la fois aux États-Unis et à Israël, allant jusqu’à affirmer que ses forces seraient capables de "prendre Téhéran en 72 heures sans bombardement", des propos qui ont suscité scepticisme et interrogations.

"Israël nous a soutenus alors que nous n'étions rien dans les années 1980 et 1990. Pourquoi ne le défendrions-nous pas maintenant que notre PIB s'élève à 100 milliards de dollars ? L'un des plus importants d'Afrique", a-t-il également déclaré.

Au-delà de ces déclarations martiales, Muhoozi Kainerugaba a insisté sur le droit d’Israël à exister et à se défendre, condamnant les attaques visant le pays. Cette position s’inscrit dans une relation historiquement marquée entre Israël et l’Ouganda, notamment depuis l’opération militaire menée en 1976 pour libérer des otages retenus à l’aéroport d’Entebbe.

Dans ce contexte, le chef militaire ougandais a récemment annoncé un projet symbolique : la construction prochaine d’un monument en hommage à Yoni Netanyahou, officier israélien tué lors de cette opération. Selon lui, la statue serait érigée à l’endroit même où l’officier a perdu la vie, afin de rappeler les liens entre les deux pays, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été donnée par le gouvernement ougandais.

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Ces prises de position interviennent alors que les tensions régionales restent élevées et que la guerre entre Israël et l’Iran continue de susciter des réactions au-delà du Moyen-Orient. Elles illustrent également la volonté de certains acteurs internationaux de s’inscrire politiquement dans ce conflit, même de manière symbolique ou déclarative.