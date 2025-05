Tunisie : un homme juif blessé à la hache quelques jours seulement avant le pèlerinage de la Ghriba

Un homme juif de 50 ans a été blessé lors d'une attaque à la hache en Tunisie, quelques jours seulement avant les célébrations de Lag BaOmer qui doivent attirer des milliers de pèlerins juifs sur l'île de Djerba, rapporte l'Associated Press.

Selon René Trabelsi, figure importante de la communauté juive tunisienne et ancien ministre du Tourisme du pays, la victime, propriétaire d'une bijouterie, a été transportée à l'hôpital dans un état jugé stable. Son retour à domicile est prévu pour ce vendredi.

Les circonstances exactes de cette agression restent encore floues, tout comme l'identité et les motivations de l'assaillant. Les autorités tunisiennes n'ont pour l'instant pas émis de communiqué officiel concernant cet incident.

"Nous avons pleinement confiance dans les autorités tunisiennes – car nous sommes aussi Tunisiens," a déclaré René Trabelsi, appelant à la patience pendant le déroulement de l'enquête. Cette position reflète la volonté de la communauté juive de ne pas tirer de conclusions hâtives quant à la nature potentiellement antisémite de l'attaque.

Sécurité renforcée pour Lag BaOmer

Cette agression survient à un moment particulièrement sensible, à quelques jours du pèlerinage annuel de la Ghriba sur l'île de Djerba, l'un des plus importants événements religieux juifs en Afrique du Nord. Chaque année, la synagogue de la Ghriba, considérée comme l'une des plus anciennes d'Afrique, attire des milliers de pèlerins juifs du monde entier pour célébrer Lag BaOmer.

À la suite de cet incident, Trabelsi a annoncé que les forces de sécurité tunisiennes renforceront leur dispositif sur l'île de Djerba pour garantir la sécurité des participants aux célébrations.

Cette attaque ravive le douloureux souvenir des événements de mai 2023, lorsqu'un policier tunisien avait ouvert le feu pendant les célébrations de Lag BaOmer à Djerba, tuant deux membres de la communauté juive et trois agents des forces de sécurité. Cette tragédie avait entraîné une réduction significative de l'ampleur des festivités l'année dernière.

La communauté juive de Tunisie, bien que considérablement réduite depuis les années 1950, demeure l'une des plus anciennes et des plus importantes du monde arabe. Principalement concentrée sur l'île de Djerba, elle compte aujourd'hui environ un millier de personnes qui maintiennent vivantes des traditions séculaires.