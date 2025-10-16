Tunisie : une campagne citoyenne pour criminaliser la normalisation avec Israël

Plusieurs organisations tunisiennes pro-palestiniennes ont lancé une vaste campagne visant à faire adopter une loi criminalisant toute forme de normalisation avec Israël. Baptisée "Un million de signatures pour criminaliser la normalisation", l’initiative a été lancée le 7 octobre 2025, date choisie symboliquement pour coïncider avec le deuxième anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël, que ses partisans qualifient d’"opération Déluge d’Al-Aqsa".

La campagne est portée par le Comité de coordination pour l’action conjointe pour la Palestine (CJA), la Campagne tunisienne pour le boycott et le Mouvement contre la normalisation. Les initiateurs affirment que leur objectif dépasse le cadre juridique : "Il s’agit d’un acte de résistance populaire face aux ambitions coloniales et à la normalisation douce", ont-ils déclaré dans un communiqué.

Les organisations dénoncent un "processus accéléré de normalisation arabe et internationale" avec Israël, qu’elles attribuent à la pression de "l’axe américano-sioniste" sous couvert "de paix régionale" et des Accords d’Abraham. Elles accusent également certains régimes arabes de "légitimer l’occupation" en collaborant avec Israël.

"Le peuple tunisien a toujours refusé la normalisation, qu’il considère comme une trahison nationale, arabe et humaine", ont insisté les initiateurs.

Le lancement de la campagne intervient dans un contexte de tensions persistantes autour de la question palestinienne. Selon ses organisateurs, elle fait aussi suite à l’interception par la marine israélienne d’un navire tunisien participant à la Flottille internationale pour Gaza, dont les passagers affirment avoir été victimes d’"intimidations".

Malgré la proximité du lancement de la campagne avec la récente trêve conclue entre Israël et le Hamas, les militants affirment rester mobilisés. Dans un communiqué publié le 13 octobre, ils ont précisé que la collecte des signatures n’avait pas encore débuté, le temps de finaliser les procédures liées à la protection des données personnelles.

Le débat sur la criminalisation de la normalisation n’est pas nouveau en Tunisie. Un projet de loi avait déjà été discuté au Parlement en novembre 2023, avant d’être suspendu par le président Kaïs Saïed. Depuis, 49 députés ont signé une pétition réclamant la reprise des débats.

Les initiateurs de la nouvelle campagne espèrent qu’un mouvement populaire d’ampleur, soutenu par un million de signatures, pourra relancer la dynamique parlementaire et imposer, selon leurs mots, "une position de principe irréversible face à toute tentative de rapprochement avec l’entité sioniste".