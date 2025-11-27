Un Ougandais recruté par l’Iran pour espionner des ambassades israéliennes en Afrique

L’Iran aurait cherché à étendre ses activités clandestines sur le continent africain en recrutant un citoyen ougandais pour surveiller des représentations diplomatiques israéliennes, selon une enquête publiée par le média d’opposition Iran International, basé à Londres.

D’après des documents obtenus auprès d’une source européenne, les Gardiens de la révolution islamique, et plus précisément la Force Al-Qods, leur branche chargée des opérations extérieures, auraient approché Zahid Jawad, un travailleur du bâtiment en Ouganda. Ce dernier aurait été contacté par un ressortissant pakistanais se présentant comme agent de la force iranienne, qui lui aurait demandé de filmer les ambassades israéliennes à Kampala et à Dakar.

Les instructions ne se seraient pas limitées à de la collecte d’informations. Jawad aurait également reçu la mission de se procurer des armes, dont des fusils et des grenades, en vue d’une possible attaque. Des échanges sur l’application WhatsApp, présentés par Iran International, montrent que ses interlocuteurs iraniens le surnommaient "Rambo" et lui auraient proposé une rémunération en échange de sa collaboration. L’authenticité de ces messages n’a toutefois pas pu être confirmée par le média.

Selon les éléments recueillis, l’Iran verrait dans l’Ouganda un point de passage stratégique permettant de faciliter l’acheminement d’armes vers ses alliés dans la région. Ce volet s’inscrirait dans un effort plus large de Téhéran visant à renforcer son influence et sa capacité d’action en Afrique, loin de ses frontières traditionnelles.