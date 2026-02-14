Union africaine : le président de la Commission appelle à la fin de "l’extermination du peuple palestinien"

Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a dénoncé samedi « l’extermination » du peuple palestinien, estimant qu’elle « doit cesser », lors de l’ouverture du 39e sommet annuel de l’organisation à Addis-Abeba.

« Au Moyen-Orient, la Palestine et la souffrance de son peuple interpellent nos consciences. L’extermination de ce peuple doit cesser », a déclaré le responsable djiboutien, élu en 2025 pour un mandat de quatre ans à la tête de la Commission.

Au-delà du conflit israélo-palestinien, Mahamoud Ali Youssouf a appelé les dirigeants africains à intensifier leurs efforts face aux crises qui frappent le continent. « Du Soudan au Sahel, à l’est de la République démocratique du Congo, en Somalie et ailleurs, nos populations continuent de payer le prix fort de l’instabilité », a-t-il déclaré.

Il a également reconnu les difficultés à « faire taire les armes » en Afrique, pointant la fragilité institutionnelle de plusieurs États. «Du Soudan au Sahel, à l'Est de la République démocratique du Congo, en Somalie et ailleurs, nos populations continuent à payer le prix fort de l'instabilité», a-t-il affirmé. «Faire taire les armes sur notre continent peine à aboutir. La fragilité politique et institutionnelle d'un certain nombre de nos pays nous préoccupe. Les conflits ouverts ou latents deviennent chroniques», a-t-il poursuivi. Le sommet de l’Union africaine réunit ce week-end à Addis-Abeba les chefs d’État et de gouvernement du continent pour discuter des défis sécuritaires, politiques et humanitaires.