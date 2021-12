Le BDS n'a pas connu d'essor sur les campus américains l'an dernier malgré la guerre entre Israël et le Hamas (ADL)

Les résolutions ont été envisagées dans 17 campus au cours de l'année 2020-2021, dont 11 ont été adoptées

Les associations étudiantes ont envisagé des résolutions visant à boycotter, désinvestir et sanctionner Israël dans 17 campus universitaires aux États-Unis au cours de l'année scolaire 2020-2021, selon un nouveau rapport de l'Anti-Defamation League (ADL), rapporté par le Jewish Telegraphic Agency.

L'organisation, qui a publié les données mercredi dans le cadre de son rapport annuel, a qualifié les résolutions BDS de "pierre angulaire de l'activité anti-Israël sur les campus au cours de l'année dernière."

Au cours d'une année scolaire où le conflit du mois de mai entre Israël et le Hamas à Gaza s'est accompagné de vives critiques à l'encontre de l'Etat hébreu sur les campus universitaires, le nombre d'associations ayant adopté des résolutions BDS n'a pas été beaucoup plus élevé que dans les années passées.

Parmi les projets de loi soutenant le boycott d'Israël, 11 ont été adoptés, selon le rapport publié mercredi. C'est moins qu'au cours de l'année scolaire 2015-2016, selon le rapport de l'ADL, où il a recensé 23 résolutions BDS, dont 14 ont été adoptées.

L'année suivante, les organisations étudiantes ont examiné 14 résolutions BDS, dont six adoptées ; l'année d'après, cinq des 12 résolutions ont été adoptées.

Selon le ministère de l'Éducation des États-Unis, il existe près de 4.000 "établissements post-secondaires conférant des diplômes" aux États-Unis, ce qui signifie que des résolutions BDS ont été présentées dans 0,425 % des campus universitaires et adoptées dans 0,275 % des campus l'an dernier.

Aucune n'a été mise en œuvre, a noté l'ADL, qui a également ajouté que dans certains cas, les présidents d'université ont "rejeté les résolutions des associations d'étudiants".

Selon la position de l'ADL, toute critique d'Israël n'est pas antisémite, mais le mouvement BDS l'est.

Son rapport conclut que l'activité anti-Israël sur les campus l'an dernier a continué à "passer de la critique légitime des politiques du gouvernement israélien à des expressions d'antisémitisme de la part de certains activistes".

Certains responsables des étudiants d'au moins deux universités ont fait face à "des appels à l'exclusion en raison de leurs expressions de soutien à Israël et au sionisme" et l'un d'entre eux a démissionné pour ce motif.

"Comme nous l'avons constaté avec acuité lors du conflit du mois de mai avec le Hamas, les attaques rhétoriques du mouvement anti-israélien contre le sionisme et les sionistes peuvent réellement blesser et offenser de nombreux étudiants juifs et leur donner le sentiment d'être ostracisés et aliénés", a déclaré le PDG de l'ADL, Jonathan Greenblatt.

Dans un autre rapport publié cet automne, l'ADL a constaté qu'un tiers des étudiants juifs ont déclaré avoir été personnellement victimes d'antisémitisme au cours de l'année écoulée.