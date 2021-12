États-Unis: au moins 50 morts dans une tornade au Kentucky

Selon le gouverneur de l'Etat, il s'agit de "la tornade la plus meurtrière de l'histoire du Kentucky"

Au moins 50 personnes auraient trouvé la mort dans une tornade qui a balayé le Kentucky dans le sud-est des États-Unis, a déclaré le gouverneur de cet Etat, Andy Beshear, lors d'une conférence de presse tôt samedi.

"Je crains qu'il n'y ait plus de 50 morts dans le Kentucky'", a-t-il déploré, "on est probablement plus proche de 70 à 100 morts, c'est affreux".

Selon le responsable, il s'agit de "la tornade la plus meurtrière de l'histoire du Kentucky".

L'effondrement du toit d'une usine de fabrication de bougies "a fait de nombreuses victimes" dans la ville de Mayfield, a-t-il précisé.

"Il y avait environ 110 personnes à l'intérieur au moment où la tornade l'a frappée", a détaillé M. Beshear, "nous pensons que nous allons perdre au moins des dizaines de ces personnes. C'est très dur, très dur, et nous prions pour chacune de ces familles".