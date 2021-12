USA: les autorités sanitaires recommandent de vacciner avec Pfizer et Moderna plutôt que Johnson & Johnson

A la fin août, 54 cas de thromboses liées à la vaccination avec J&J avaient été identifiés aux USA

Les adultes devraient être vaccinés contre le Covid avec Pfizer ou Moderna plutôt qu'avec Johnson & Johnson susceptible de provoquer la formation de caillots sanguins rares mais graves, ont déclaré jeudi Les autorités sanitaires américaines.

Neuf décès liés au vaccin J&J ont été identifiés aux Etats-Unis – tandis que les vaccins Pfizer et Moderna ne présentent pas ce risque et semblent également plus efficaces, ont affirmé les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC),

"La recommandation mise à jour aujourd'hui souligne l'engagement des CDC à fournir des informations scientifiques en temps réel à la population américaine", a déclaré la directrice des CDC, Rochelle Walensky, dans un communiqué, en exhortant "tous les Américains à se faire vacciner et à recevoir une dose de rappel".

Le vaccin J&J restera malgré tout disponible, notamment en cas de contre- indication des vaccins à ARN messager, par exemple en raison de réactions allergiques.

Les autorités sanitaires américaines avaient recommandé en avril une pause dans l'utilisation du vaccin de "J&J" afin d'enquêter sur l'apparition de ces cas de thrombose, mais avaient finalement donné leur feu vert à la reprise des vaccinations.

A la fin août, 54 cas de thromboses liées à la vaccination avec Johnson & Johnson avaient été identifiés aux Etats-Unis, sur plus de 14 millions de doses administrées. Tous ont nécessité une hospitalisation, dont 36 en soins intensifs.

Le risque est accru chez les femmes âgées de 30 à 49 ans, avec un cas pour 100.000 doses administrées. Mais il concerne aussi d'autres catégories de population. Parmi les neuf décès se trouvent notamment deux hommes.