"Les Juifs américains n'aiment pas Israël ou ne s'en soucient pas", estime Donald Trump

L'ancien président Donald Trump, dans une interview récemment diffusée, a déclaré à un journaliste israélien que "les Juifs américains n'aiment pas Israël ou ne se soucient pas du pays."

"Il y a des gens dans ce pays qui sont juifs et qui n'aiment plus Israël", a affirmé M. Trump au cours d'une interview accordée au journaliste Barak Ravid.

"Je vous le dis, les chrétiens évangéliques aiment Israël plus que les juifs dans ce pays", a affirmé M. Trump.

L'ex-président a fait ces commentaires alors qu'il envisage de se représenter à la Maison-Blanche en 2024.

Des extraits de l'interview de M. Trump ont été diffusés dans un nouvel épisode du podcast Unholy : Two Jews on the news, qui a été mis en ligne vendredi.

Donald Trump a également confié que lorsqu'il a grandi à New York, son père Fred, un promoteur immobilier, "était très proche de nombreuses personnes juives, parce que c'était l'immobilier de Brooklyn, Brooklyn et Queens".

"Beaucoup d'amis juifs ont un grand amour d'Israël mais qui s'est dissipé au fil des ans aux États-Unis", a estimé M. Trump.

"Je dois être honnête, c'est une chose très dangereuse qui est en train de se produire. Avant, Israël avait un pouvoir absolu sur le Congrès, et aujourd'hui je pense que c'est exactement le contraire", a-t-il souligné en accusant Barack Obama et Joe Biden.

"Lors des élections, ils obtiennent encore beaucoup de votes du peuple juif. Ce qui vous dit que les juifs des Etats-Unis, et je le dis depuis longtemps, n'aiment pas Israël ou ne se soucient pas d'Israël", a-t-il réitéré.

"Je veux dire, vous regardez le New York Times. Le New York Times déteste Israël. Il les déteste. Et ce sont des Juifs qui dirigent le New York Times, la famille Sulzberger", a rappelé M. Trump au journaliste.

La fille de Trump, Ivanka Trump, s'est convertie au judaïsme pour son mariage avec Jared Kushner.

"Soyons clairs : insinuer qu'Israël ou les Juifs contrôlent le Congrès ou les médias est antisémite, purement et simplement. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'il tient ces propos offensants", a réagi Jonathan Greenblatt, directeur national de l'Anti-Defamation League (ADL).