Omicron susceptible de résister à deux traitements anti-Covid de premier plan

Regeneron et Eli Lilly vont développer de nouveaux traitements, ce qui pourrait prendre plusieurs mois

Des médecins américains ont mis en garde contre un nouveau défi posé par le variant Omicron du coronavirus: les deux médicaments habituellement utilisés pour lutter contre les infections sont peu susceptibles d'agir contre la nouvelle souche.

Depuis plus d'un an, le traitement d'anticorps de synthèse développé par Regeneron Pharmaceuticals et celui d'Eli Lilly ont été les thérapeutiques de prédilection contre le Covid-19, grâce à leur capacité à prévenir les symptômes graves et les hospitalisations.

Mais les deux entreprises ont récemment averti que les tests de laboratoire suggéraient que leurs médicaments seraient beaucoup moins efficaces contre Omicron, qui contient des dizaines de mutations qui rendent plus difficile l'impact des anticorps contre le virus, a-t-il été rapporté lundi par l'Associated Press (AP).

Regeneron et Eli Lilly affirment toutefois être en mesure de développer rapidement de nouveaux anticorps ciblant le variant, mais ils ne devraient pas être prêts avant au moins plusieurs mois.

"Nous risquons de faire face à une pénurie", a déclaré le Dr Jonathan Li, directeur du Harvard/Brigham Virology Specialty Laboratory, cité par AP.

Pour l'heure, le variant Delta représente toujours plus de 95% des cas estimés aux États-Unis, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention).

Mais selon eux, Omicron se propage plus rapidement et risque de devenir la souche dominante à l'échelle nationale en quelques semaines.