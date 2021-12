Covid: New York constate une hausse des hospitalisations d'enfants

"La plus forte hausse concerne la ville de New York avec des admissions qui ont quadruplé"

Le variant Omicron continue de se propager aux Etats-Unis, où les autorités sanitaires de New York constatent une hausse du nombre d'enfants hospitalisés en lien avec le Covid-19, tandis que la Maison Blanche a promis dimanche de résoudre rapidement la pénurie de tests dans le pays.

Le département de la santé de l'Etat de New York "surveille de près une tendance à la hausse des hospitalisations pédiatriques associées au Covid-19", selon un communiqué publié vendredi.

"La plus forte hausse concerne la ville de New York avec des admissions qui ont quadruplé" entre la semaine du 5 décembre et celle du 19 décembre, est-il précisé. La moitié de ces admissions concerne des enfants de moins de 5 ans, donc qui ne sont pas encore en âge d'être vaccinés.

Le Dr Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison Blanche dans la lutte contre la pandémie, s'est par ailleurs exprimé sur la question du variant Omicron et de sa dangerosité.

Reconnaissant à quel point Omicron est "extraordinairement contagieux", il a cependant salué les données d'études en Afrique du Sud et au Royaume-Uni qui semblent indiquer une plus faible dangerosité des cas.

"Quand vous avez un tel volume de nouvelles infections, cela pourrait dépasser la diminution réelle de la dangerosité", a-t-il cependant alerté, craignant un engorgement du système hospitalier.

Dimanche, la cheffe des services de santé publique israéliens a mis en garde contre la hausse des taux d'hospitalisations d'enfants à l'étranger contaminés par le Covid-19, constatant une augmentation des cas en Israël chez les 12-15 ans.