New York: Ghislaine Maxwell reconnue coupable de trafic sexuel

L'ancienne mondaine britannique Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable mercredi de trafic de jeunes filles mineures au service du milliardaire américain Jeffrey Epstein.

Le verdict a clôturé un procès d'un mois présentant des récits sordides d'exploitation sexuelle de jeunes filles parfois âgées de seulement 14 ans, recueillis auprès de quatre plaignantes ayant décrit des maltraitances commises entre 1994 et 2004 dans les somptueuses demeures de l'ex-financier en Floride, à New York et au Nouveau-Mexique.

Les jurés du tribunal fédéral de Manhattan ont délibéré pendant cinq jours avant de déclarer Ghislaine Maxwell coupable de cinq des six chefs d'accusation.

"un jury à l'unanimité a reconnu Ghislaine Maxwell coupable de l'un des pires crimes que l'on puisse imaginer – faciliter et prendre part à l'agression sexuelle d'enfants", a déclaré dans un communiqué le procureur fédéral du tribunal de Manhattan Damian Williams.

Mme Maxwell, 60 ans, incarcérée depuis son arrestation à l'été 2020 dans le nord-est des Etats-Unis un an après le suicide d'Epstein, encourt des dizaines d'années de prison.

Aucune date n'a encore été fixée pour le prononcé de sa peine, son avocate Bobbi Sternheim a annoncé à la presse son intention de faire appel.