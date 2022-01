USA: des groupes pro-israéliens appellent le Sénat à approuver le financement du système de défense Dôme de Fer

"Bloquer ce financement augmente la probabilité que des Palestiniens et des Israéliens soient blessés"

Huit groupes pro-israéliens ont appelé mardi dans une lettre le Sénat américain à approuver le financement pour la reconstitution du système de défense aérienne d'Israël Dôme de fer.

"Bloquer le financement de notre allié le plus proche alors que des terroristes continuent de menacer son peuple met Israël en grave danger", ont écrit les groupes dans une missive adressée au chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et au chef de la minorité Mitch McConnell.

"Cette entrave augmente la probabilité que des Palestiniens et des Israéliens innocents soient blessés dans une autre série de conflits et nuit à la position américaine et aux intérêts de sécurité nationale", ont-ils argué.

En septembre dernier, la Chambre des représentants avait approuvé à une écrasante majorité une nouvelle enveloppe d'un milliard de dollars ( environ 880 millions d'euros) destinés à financer le bouclier antimissile israélien.

Au Sénat, toutefois, le républicain Rand Paul a bloqué le vote à plusieurs reprises, estimant que l'argent nécessaire devrait provenir des fonds censés être alloués au gouvernement afghan, à présent dirigé par les talibans.

"L’objection d’une personne ne devrait pas saper la volonté bipartite écrasante du Sénat ni faire obstacle à ce qu’Israël dispose des outils nécessaires pour assurer la sécurité de son peuple", ont insisté les groupes dans la lettre.