La communauté musulmane de Blackburn en Grande-Bretagne a confirmé que Malik Faisal Akram, un membre de la communauté, est l'auteur de la prise d'otages dans une synagogue du Texas samedi, et qui est mort lors d'une opération de sauvetage.

Sur Facebook, le frère du preneur d'otages Gulbar, a affirmé que Faisal avait "des problèmes de santé mentale", et ajout que lui et ses proches étaient "convaincus qu'il ne ferait pas de mal aux otages".

Il a soutenu que son frère avait volontairement libéré les otages, indiquant : "Ne croyez pas les mensonges des médias, ils ont été libérés par la sortie de secours et non secourus".

"Quelques minutes plus tard, une fusillade a eu lieu et il a été abattu", a-t-il ajouté. "Nous n'aurions rien pu lui dire ou faire qui l'aurait convaincu de se rendre."

Le FBI a indiqué que le ravisseur était un ressortissant britannique âgé de 44 ans.

De son côté, la cheffe de la diplomatie britannique, Liz Truss, a condamné un "acte de terrorisme et antisémite".

"Mes pensées vont à la communauté juive et à tous ceux qui sont affectés par cet acte épouvantable au Texas. Nous condamnons cet acte de terrorisme et antisémite", a déclaré la ministre des Affaires étrangères sur Twitter ajoutant : "Nous sommes aux côtés des États-Unis pour défendre les droits et les libertés de nos citoyens contre ceux qui répandent la haine".

Scotland Yard a indiqué que des agents de la police antiterroriste britannique "étaient en contact avec les autorités américaines et des collègues du FBI" concernant l'incident.

Malik Faisal Akram est décédé à l'issue de la prise d'otages qui s'est terminée par une intervention de la police, une forte détonation et des coups de feu dans la synagogue de la congrégation Beth Israël à Colleyville, ville d'environ 23.000 habitants à une quarantaine de km de Dallas.