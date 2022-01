Prise d'otages au Texas: "J'ai jeté une chaise sur le tireur et nous nous sommes dirigés vers la porte" (rabbin)

"Quand votre vie est menacée, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour vous mettre en sécurité"

Le rabbin Charlie Cytron-Walker, qui fait partie des quatre personnes prises en otage à la synagogue Beth Israel samedi, a donné sa première interview devant les caméras lundi.

"C'était pendant la prière, j'avais le dos tourné, nous sommes tournés vers Jérusalem quand nous prions... J'ai entendu un clic, ça aurait pu être n'importe quoi et il s'est avéré que c'était son arme", a affirmé le rabbin à CBS.

Il a ensuite raconté les moments où il a compris que lui et les autres otages devaient échapper à leur ravisseur.

"Pendant la dernière heure, il n'obtenait pas ce qu'il voulait [...] Nous étions terrifiés," a confié M. Cytron-Walker.

"Et quand j'ai vu une opportunité où il n'était pas en position de force, je me suis assuré que les deux messieurs qui étaient encore avec moi étaient prêts à partir car la sortie n'était pas très loin", s'est-il souvenu.

"Je leur ai dit de partir, j'ai jeté une chaise sur le tireur, et je me suis dirigé vers la porte. Et tous les trois, nous avons pu sortir sans même qu'un coup de feu ne soit tiré", a-t-il ajouté.

Les moments où les trois otages fuient le bâtiment sont visibles dans la vidéo ci-dessus. Trois personnes s'enfuient par une porte et une quatrième les suit, mais s'arrête à la porte et revient en courant.

"Quand votre vie est menacée, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour vous mettre en sécurité. Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour sortir", a-t-il lancé.

Le rabbin a affirmé que les otages sont encore "sous le choc" de leur épreuve, insistant que "c'était terrifiant et accablant".