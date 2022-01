Le rassemblement s'est tenue dans une église non loin de la communauté Beth Israel

Plus d'un millier de personnes de confessions et d'origines diverses se sont rassemblées lundi soir dans une église située à huit kilomètres au nord de Colleyville, au Texas, pour manifester leur solidarité avec la communauté juive voisine, visée par une prise d'otages survenue samedi.

"Même si très peu d'entre nous vont bien en ce moment, nous allons nous en sortir", a déclaré le rabbin de la synagogue Beth Israël, Charlie Cytron-Walker, fait partie des quatre personnes qui ont été menacées par le preneur d'otage pendant 11 heures samedi matin.

L'assaillant, Malik Faisal Akram, cherchait à obtenir la libération d'un prisonnier pakistanais qui purge une peine de 86 ans pour terrorisme dans une prison voisine. Il a été tué lors d'une fusillade avec des agents du FBI après que les trois derniers des quatre otages ont réussi à s'échapper de la synagogue.

Lors de la veillée, le rabbin Cytron-Walker a été accueilli par une longue ovation du public avant de prononcer un discours dans lequel il a remercié les milliers de personnes qui ont soutenu sa communauté après l'incident.

"C'est incroyable pour nous de savoir que notre petite congrégation de Colleyville, au Texas, dont personne n'avait jamais entendu parler auparavant, est soutenue dans cette aventure", a-t-il affirmé.

"Je sais que cette violation de notre foyer spirituel a été traumatisante pour chacun d'entre nous", a poursuivi Cytron-Walker. "Nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons nous réconforter les uns les autres."

La cérémonie, à laquelle a notamment participé l'imam Azhar Subedar, qui est le chef spirituel de la mosquée de Plano, non loin de Colleyville, a été ensuite suivie d'un récital de chants et de prières en anglais et en hébreu, mené par les présidents actuels et passés du centre communautaire.