Prise d'otages au Texas: "Nous arrivons en Amérique leur faire la guerre" a déclaré le terroriste dans un enregistrement

"Je suis venu pour mourir"

"J'ouvre les portes à tous les jeunes pour qu'ils entrent en Amérique et les baisent", a déclaré Malik Faisal Akram, le terroriste qui a retenu quatre personnes en otage dans une synagogue de Colleyville au Texas samedi dernier, dans l'enregistrement d'un appel entre son frère Gulbar et lui, publié par le Jewish Chronicle.

Dans l'appel enregistré, on peut entendre Akram dire à son frère qu'il a exigé que la Pakistanaise Aafia Siddiqui, affiliée à Al-Qaïda, qui purge une peine de 86 ans de prison pour plusieurs crimes, soit libérée.

"Je leur ai dit que je relâcherai ces quatre gars, je viendrai dans la cour, j'aurai un tête-à-tête avec vous. Abattez-moi, abattez-la (Siddiqui) parce que je suis mort et elle est morte, elle a 84 ans, non ?", a-t-il dit.

"Ils viennent dans nos pays, violent nos femmes et baisent nos enfants et nous ne pouvons pas venir dans leur pays et les buter?", a crié Akram, faisant référence aux talibans et à la guerre des États-Unis en Afghanistan.

"Ils ont laissé James Foley mourir et ils ne l'ont pas libérée, mais devinez quoi ? Peut-être qu'ils auront de la compassion pour les putains de Juifs", a-t-il ajouté.

Tout au long de l'appel, Akram a répété qu'il essayait de "mourir en martyr" et a dénoncé les actions militaires des États-Unis à l'étranger.

"Je suis venu pour mourir. J'ai promis à mon frère que je tomberais en martyr, je ne laisserai personne m'éliminer", a déclaré Akram dans l'enregistrement.

"J'ouvre les portes à chaque putain de jeune en Angleterre. Nous arrivons en Amérique... Nous allons leur livrer une putain de guerre", a-t-il poursuivi.

La police britannique de contre-terrorisme a annoncé avoir arrêté deux jeunes dimanche soir en lien avec la prise d'otages.