Shoah/Journée du Souvenir: Joe Biden déplore la "résurgence de l'antisémitisme"

"Il incombe à chacun d'entre nous de s'élever contre la résurgence de l'antisémitisme"

Le président américain Joe Biden a marqué jeudi la Journée internationale de commémoration de la Shoah en la reliant à l'antisémitisme et à la haine encore vivace aux États-Unis aujourd'hui, notamment lors d'une prise d'otages dans une synagogue au début du mois.

"Des rues de Charlottesville, en Virginie, à une synagogue de Colleyville, au Texas, on nous rappelle continuellement et douloureusement que la haine ne disparaît pas ; elle ne fait que se cacher. Et il incombe à chacun d'entre nous de s'élever contre la résurgence de l'antisémitisme et de veiller à ce que le sectarisme et la haine ne trouvent aucun refuge, chez nous et dans le monde entier", a-t-il affirmé depuis la Maison Blanche.

"Nous devons enseigner correctement l'Holocauste et repousser les tentatives d'ignorer, de nier, de déformer et de réviser l'histoire - comme nous l'avons fait ce mois-ci, lorsque les États-Unis ont coparrainé une résolution de l'ONU qui charge la communauté internationale de combattre le déni de l'Holocauste par l'éducation", a-t-il ajouté.

"Nous devons continuer à demander justice pour les survivants et leurs familles. Et nous devons nous assurer que les survivants les plus âgés ont accès aux services dont ils ont besoin pour vivre leur vie dans la dignité", a poursuivi le président américain.

Les actes à motif antisémite ont atteint leur plus haut niveau sur dix ans en 2021 avec plus de dix incidents par jour dans le monde, selon un rapport publié lundi par l'Agence juive et l'Organisation sioniste mondiale.

Près de 50% des actes antisémites se sont produits en Europe et près de 30% aux Etats-Unis, indique ce rapport annuel.