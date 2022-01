Des croix gammées dessinées dans une gare de Washington après la journée de commémoration de la Shoah

Une enquête a été ouverte

Des vandales ont dessiné vendredi des croix gammées sur les murs extérieurs de la gare "Union Station" de Washington entraînant la condamnation de groupes et de députés juifs ainsi que l'ouverture d'une enquête par les forces de l'ordre.

Les croix gammées ont été retrouvées sur tout l'extérieur de la gare. Un message "F**k you Obama" a également été gravé sur l'un des murs.

Le service ferroviaire Amtrak a déclaré qu'une enquête était en cours.

"La vue de croix gammées nazies dans la capitale de notre pays le lendemain de la Journée de commémoration de l'Holocauste est profondément bouleversante", a réagi la Fédération juive d'Amérique du Nord.

"Ce n'est pas acceptable. Vos amis juifs sont épuisés et ont besoin de vous comme partenaires pour dénoncer l'antisémitisme", a affirmé Sheila Katz, PDG du Conseil national des femmes juives.

"Ce symbole antisémite et haineux n'a pas sa place dans notre société, et le trouver dans notre ville la semaine de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste est particulièrement offensant", a déploré la Fédération juive de Washington.

Le sénateur américain Bob Menendez a qualifié le vandalisme de "révoltant".

"Il incombe à chacun d'entre nous de s'élever contre la résurgence de l'antisémitisme et de veiller à ce que le fanatisme et la haine ne reçoivent aucun refuge, chez nous et dans le monde entier", a déclaré jeudi le président américain Joe Biden lors de la Journée du Souvenir de la Shoah.

Selon le FBI, les Juifs sont les plus ciblés par les crimes haineux aux États-Unis.

Un récent sondage de la Fondation de la Famille Ruderman a révélé que 94% des juifs américains pensent qu'il y a de l'antisémitisme aux Etats-Unis, et 42% disent avoir été victimes d'antisémitisme soit directement, soit par l'intermédiaire de leur famille ou de leurs amis au cours des cinq dernières années.