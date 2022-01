Une tempête de neige "historique" paralyse le nord-est des Etats-Unis

L'état d'urgence a été décrété pour les Etats de New York et du New Jersey

Quelque 70 millions d'Américains sont la proie samedi d'une tempête de neige "historique" dans le nord-est des Etats-Unis où un vent puissant et glacial paralyse les transports et a pu provoquer la mort d'une automobiliste au nord de New York.

New York s'est réveillée avec plus d'une dizaine de centimètres de neige dans des rues balayées par des courants d'air impressionnants.

Dans le quartier branché de Cobble Hill, à Brooklyn, les trottoirs sont quasiment déserts, recouverts d'au moins 30 cm de neige et une partie des commerces sont fermés.

Le nouveau maire de New York Eric Adams s'est filmé samedi matin dans le quartier du Bronx en exhortant ses concitoyens à rester chez eux et en prévenant que "Mère Nature a tendance à faire ce qu'elle veut".

L'état d'urgence a été décrété pour les Etats de New York et du New Jersey et la gouverneure de New York Kathy Hochul a demandé de limiter les déplacements mais de remplir quand même les voitures d'essence, d'eau et de couvertures.