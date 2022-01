Les Etats-Unis vont renforcer leur soutien financier aux soldats du Liban

"Il est dans l'intérêt de la sécurité nationale américaine d'aider ces militaires à joindre les deux bouts"

Les États-Unis prévoient de réacheminer 67 millions de dollars d'aide destinée aux forces armées libanaises pour soutenir financièrement les militaires, alors que le pays est aux prises avec la plus grave crise socio-économique de son histoire.

Selon une notification envoyée au Congrès, le Département d'État a l'intention de modifier le contenu du financement militaire étranger précédemment affecté au Liban , afin d'inclure le "soutien aux moyens de subsistance" des membres de l'armée libanaise.

"Le soutien aux moyens de subsistance des membres des forces armées renforcera leur préparation opérationnelle, atténuera l'absentéisme et leur permettra ainsi de continuer à remplir les fonctions sécuritaires nécessaires pour éviter un déclin aggravé de la stabilité du pays", indique la notification au Congrès consultée par Reuters.

La nouvelle a été saluée à Washington, alors que les Etats-Unis sont le plus important donateur du Liban. "Il est dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis d'aider ces militaires à joindre les deux bouts et à continuer de soutenir le peuple libanais, et je suis vraiment heureux de voir l'administration consacrer notre aide à cet objectif", a déclaré le sénateur démocrate Chris Murphy a déclaré dans un communiqué.

Plus de la moitié des six millions d'habitants du Liban sont tombés dans la pauvreté depuis le début de la crise économique et financière.

Le mécontentement gronde au sein des forces de sécurité alors que la monnaie libanaise s'effondre, entraînant une baisse des salaires des soldats. Beaucoup ont pris des emplois supplémentaires et certains ont même démissionné.