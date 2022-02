USA: Joe Biden va présenter un plan pour réduire la mortalité par cancer de 50%

Le fils de Joe Biden est décédé d'un cancer du cerveau en 2015 à l'âge de 46 ans

Le président Joe Biden présentera ce mercredi son plan visant à réduire le taux de mortalité par cancer d'au moins 50% au cours des 25 prochaines années, dans le cadre d'une relance de l'initiative "Cancer Moonshot" destinée à accélérer la recherche et rendre plus de traitements disponibles.

Ce programme, qui a également pour but d’améliorer la détection et la prévention du cancer, avait été mis en place par l'administration Obama sous la direction de Joe Biden lui-même, alors vice-président.

Si l’actuel président américain est aussi impliqué dans la lutte contre cette maladie, c’est notamment parce que son fils Beau est décédé d'un cancer du cerveau en 2015 à l'âge de 46 ans.

Cette nouvelle initiative de la Maison-Blanche inclura la nomination d’un coordinateur spécial ainsi que la formation d’un cabinet contre le cancer qui réunira les ministères et agences gouvernementales, et relancera l'accès aux dépistages du cancer. Le plan comprendra également un sommet pour rassembler les parties prenantes, ainsi que le lancement d’un site internet et l’organisation de tables rondes pour faire le point sur les recherches en cours.

En 2016, les chercheurs avaient souligné qu'il faudrait un changement majeur dans la façon dont la recherche sur le cancer est menée aux États-Unis pour atteindre les objectifs du programme.

"Beaucoup de choses ont changé depuis, ce qui permet de fixer des objectifs vraiment ambitieux dès maintenant", a déclaré un haut responsable de l'administration, ajoutant qu'aucun nouvel engagement de financement ne serait annoncé mercredi.

Ce responsable a déclaré que l’équivalent d’une "décennie d'avancées dans la recherche" s'était produite au cours des dernières années, citant par exemple des avancées comme les tests sanguins annuels préventifs capables de dépister le cancer.