USA: un conducteur de chasse-neige licencié pour avoir agressé deux Juifs ultraorthodoxes

Le conducteur est également poursuivi par les deux victimes pour crime de haine

Un conducteur de chasse-neige du New Jersey aux Etats-Unis a été licencié samedi, après qu'une vidéo l'ait montré en train de s’en prendre à deux hommes ultra-orthodoxes qui se rendaient à la synagogue.

Dans cette vidéo enregistrée par son collègue et publiée sur Facebook, on peut entendre le chauffeur, Donny Klarmann, et son collègue rire alors qu’ils envoient de la neige et de la glace sur les deux passants, pris dans une tempête dans la ville de Lakewood.

La légende de la vidéo, qui a depuis été supprimée, mentionnait : "Celle-ci est pour toi JC".

En plus d'être licencié, Donny Klarmann est également poursuivi par les deux victimes pour crime de haine.

La police de Lakewood et le bureau du procureur du comté d'Ocean ont également ouvert une enquête sur l'incident.

Dans un communiqué officiel, la société Waste Management qui employait l’opérateur de chasse-neige a indiqué que "le comportement haineux manifesté dans cette vidéo était inacceptable".

"J'ai été consterné et secoué en voyant cette vidéo. Non seulement c'était cruel, mais c'était aussi incroyablement stupide et dangereux", a déclaré le maire de Lakewood, Raymond Coles, dans un communiqué.

"Le véhicule aurait pu facilement projeter des morceaux de glace ou de roche, et blesser gravement, voire tuer ces deux personnes. Je suis heureux de savoir que notre service de police enquête sur tous les aspects de cet incident", a-t-il ajouté.