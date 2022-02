La réponse américaine à l'antisémitisme est "réactive" et "non coordonnée" (rapport)

Un ex-haut fonctionnaire de B. Obama demande à Joe Biden de coordonner une approche pan-gouvernementale

L'effort américain de lutte contre l'antisémitisme est entravé par l'absence d'une politique coordonnée entre plusieurs agences fédérales, selon un rapport publié mardi.

"Les Etats-Unis n'ont pas d'approche unifiée et pan-gouvernementale de la lutte contre l'antisémitisme, mais plutôt une mosaïque de réponses - des politiques et des cadres juridiques largement axés sur la réponse à la violence et au vandalisme, la lutte contre le harcèlement, et la lutte contre l'antisémitisme au niveau mondial", a déclaré Scott Lasensky, auteur du rapport de l'Institut des études de sécurité nationale intitulé "Washington et la nouvelle bataille contre l'antisémitisme : Le pouvoir exécutif, le Congrès et le rôle des autorités nationales".

Le rapport a été publié quelques heures avant l'audition de confirmation de Deborah Lipstadt devant la commission des Affaires étrangères du Sénat de sa nomination en tant qu'envoyée spéciale du département d'Etat sur l'antisémitisme.

La réponse des autorités fédérales aux États-Unis "reste essentiellement réactive", a écrit M. Lasensky, conseiller politique principal pour Israël, le Moyen-Orient et les affaires juives au sein de l'administration Obama.

Bien que l'application de la loi aux États-Unis soit décentralisée, selon le rapport, "une politique nationale cohérente est essentielle pour façonner le discours public, recueillir des renseignements et fournir une alerte rapide, garantir le financement, le suivi et les rapports publics".

Le président peut jouer un rôle essentiel notamment en s'adressant à la nation et en coordonnant les efforts entre les agences gouvernementales, indique le rapport.

Rédigé par un ancien fonctionnaire de l'administration Obama, le rapport se montre critique à l'égard des actions de l'administration Trump sur la question.

Alors que l'ancien président américain a signé une série d'actions sur l'antisémitisme, il est pourtant considéré comme un important "pourvoyeur d'idées nocives" qui "ont alimenté" le fléau.